Hydro-Québec propose des hausses de tarifs de 3 % dès le 1er avril 2025

Hydro-Québec propose des hausses de tarifs de 3 % pour sa clientèle résidentielle, de 3,9 % pour ses abonnés commerciaux et de 3,3 % pour ses grands clients industriels à compter du 1er avril 2025.

La société d'État a annoncé jeudi avoir déposé ces demandes tarifaires auprès de la Régie de l'énergie qui devra les étudier avant de les approuver.

Le distributeur d'électricité explique dans un communiqué que les augmentations sont «le résultat de la pression inflationniste des dernières années et sont les mêmes que celles de 2024 pour la clientèle résidentielle et les grands clients industriels».

Quant à son tarif commercial, la hausse suggérée est inférieure à celle de 2024 qui était de 5,1 %.

Hydro-Québec mentionne qu'une hausse de 3 % du tarif domestique représenterait une augmentation de 2,40 $ pour un logement. L'impact serait de 4,50 $ pour une petite maison ainsi que de 6,00 $ et de 7,40 $ pour une maison de taille moyenne et pour une grande maison, respectivement.

L’audience publique et l’examen par la Régie de l’énergie doivent avoir lieu entre septembre et décembre. La décision est attendue au plus tard en mars.

En parallèle au dépôt de ses demandes, Hydro-Québec a aussi annoncé de nouveaux incitatifs afin de mieux consommer et de réduire la facture d'électricité.

L'organisation souhaite notamment lancer un «tarif incitatif volontaire» pour les clients qui déplaceront leur consommation, par exemple en rechargeant leur véhicule électrique la nuit. Ceux qui adhèrent pourraient économiser jusqu’à 350 $ par année, selon Hydro-Québec.

La société d'État veut également encadrer la surconsommation en imposant un tarif plus élevé pour les ménages qui consommeront plus de 50 000 kWh par année. Ceux-ci représentent environ 1 % de la clientèle résidentielle, indique Hydro-Québec.

Elle a également l'intention de faciliter l'autoproduction avec, entre autres, des panneaux solaires et encourager l'installation de thermopompes efficaces en faisant passer son budget en efficacité énergétique de 150 millions $ à 500 millions $ en 2025.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne