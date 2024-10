Postes Canada: résultat du vote de grève attendu; médiateurs nommés

Un médiateur et une médiatrice viennent d'être nommés par le Service fédéral de médiation et de conciliation pour tenter de rapprocher Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes.

Le grand syndicat pancanadien, qui représente 55 000 membres au pays, a terminé dimanche soir ses assemblées pour se prononcer sur un mandat de grève. Le résultat du vote devrait être connu «incessamment», a-t-il fait savoir lundi.

Le médiateur et la médiatrice nommés par le fédéral sont en terrain connu: ils avaient travaillé au dossier comme conciliateur et conciliatrice.

La conciliation avait débuté le 13 août. En vertu des règles, après celle-ci s'ensuit ce qu'on appelle une «période de réflexion» d'une durée de 21 jours. Celle-ci prendra fin le 2 novembre.

Ainsi, si le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes obtient effectivement son mandat de grève de la part de ses membres, ceux-ci pourraient déclencher une grève bientôt, après un préavis de 72 heures.

«Leur nomination ne compromet en rien notre droit de grève. La date à laquelle nous obtenons le droit de grève demeure la même. Le Syndicat aura donc droit de grève à 00h01 le 3 novembre prochain», a indiqué le STTP, qui est affilié à la FTQ au Québec.

Postes Canada, de son côté, se prépare, au cas où. «Nous sommes très reconnaissants de la confiance que la clientèle nous accorde et nous savons que la planification des activités saisonnières se fait des mois à l’avance. Nous informerons la clientèle le plus rapidement possible si le déclenchement d’un arrêt de travail devient fort probable», a-t-elle fait savoir.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne