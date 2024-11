Le salaire moyen de l'administration québécoise en retard de 8 % par rapport au privé

Les employés de l'État affichent un retard salarial de 8 % par rapport au secteur privé, en 2024, révèle l'Institut de la statistique du Québec jeudi.

Toutefois, en ce qui a trait à leur rémunération globale — qui tient compte du salaire, des avantages sociaux, de la durée de la semaine normale de travail et des congés — ils affichent une avance de 5,8 % par rapport au secteur privé.

Cette comparaison annuelle que fait l'ISQ de la rémunération de l'administration québécoise avec différentes catégories de travailleurs est d'autant plus intéressante qu'elle tient compte des deux premières augmentations que l'ensemble des employés de l'État ont obtenues les 1er avril 2023 et 1er avril 2024, dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives.

C'est d'ailleurs ce qui fait dire au front commun des syndicats du secteur public que le règlement qu'il a conclu avec le gouvernement du Québec «a permis de réduire l’écart salarial et l’écart de la rémunération globale entre les travailleuses et les travailleurs des services publics et les autres salariés du Québec».

Pour ce qui est des catégories d'emplois, ce sont les ouvriers de l'administration québécoise qui tirent le plus de l'arrière par rapport au secteur privé. Et ceux qui s'en tirent le mieux sont les employés de service.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne