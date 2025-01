Tim Hortons, Starbucks et Second Cup sont visés par une demande d'action collective

Une demande d'action collective contre les chaînes Tim Hortons, Starbucks et Second Cup a été déposée devant la Cour supérieure du Québec en fin d'année 2024 par la firme LPC Avocats de Montréal.

L'avocat au dossier, Me Joey Zukran, plaide que les chaînes visées ont empoché des dizaines de millions de dollars depuis le 30 décembre 2021, en chargeant aux clients, un surplus pour remplacer le lait par une boisson végétale - soya, amande, coco ou avoine - dans un café.

Le supplément qualifié d'abusif et d'exorbitant par Me Zukran s'élève à 0,80$ plus taxes pour Starbucks et Second Cup, et à 0,50$ plus taxes chez Tim Hortons.

« Pendant des années, Starbucks, Second Cup et Tim Hortons ont exploité les consommateurs qui demandaient des substituts non laitiers dans leurs boissons, soit pour des raisons médicales (comme l’intolérance au lactose), soit pour d’autres raisons de santé, personnelles, sociales ou environnementales », pouvons-nous lire dans la présentation de l'action collective.

L'objectif de l'action collective est d'obtenir une injonction obligeant les chaînes de cesser de facturer des frais supplémentaires, d'obtenir le remboursement en totalité ou en partie des frais payés par les participants, et que des dommages punitifs soient imposés.

Les boissons végétales moins chères que le lait régulier

Pour appuyer son énoncé, l'avocat cite un rapport préparé par l'Agrifood Analytics Lab de l'Université Dalhousie qui révèle que « les prix moyens au détail des substituts de produits laitiers sont équivalents à ceux du lait ».

Qui plus est, selon le même rapport, les substituts laitiers comme les boissons de soya, d'amande, de coco ou d'avoine sont, en moyenne, 7% moins chères que le lait régulier dans diverses provinces du Canada, dont le Québec.

Starbucks et Tim Hortons retirent la surcharge

Le 7 novembre 2024, Starbucks a annoncé le retrait de son supplément de 0.80$, indiquant que la substitution du lait par des produits non laitiers est la deuxième demande la plus populaire auprès de sa clientèle.

« À la suite de la mise en place de ce changement, le 7 novembre, plus d’un quart des clients et clientes au Canada qui personnalisent leur boisson dans les magasins gérés par l’entreprise constateront une baisse de leur facture de plus de 10 %. », indiquait Starbucks Canada dans un communiqué.

Tous les détails sur le recours sont disponible sur le site du cabinet LPC Avocats.