Les PME de la Montérégie-Est touchées par les tarifs américains

Les récentes mesures protectionnistes des États-Unis continuent d’entraîner des répercussions majeures sur les entreprises de la Montérégie-Est. Dans ce contexte, Expansion PME annonce qu’elle intensifie son soutien aux entreprises exportatrices de la région.

Les tarifs imposés par nos voisins du Sud mettent en lumière la nécessité pour les PME d’adapter leur stratégie d’exportation et de diversifier leurs débouchés.

Pour répondre à ces défis, Expansion PME propose un accompagnement sur mesure comprenant notamment : un diagnostic d’exportation en identifiant les défis spécifiques et proposer des pistes de solution, des services personnalisés pour aider les entreprises à cibler de nouveaux marchés d’exportation, étudier ces marchés, travailler sur de nouvelles stratégies de commercialisation et d’implantation, etc., suivre l’évolution des politiques commerciales et repérer les occasions d’affaires internationales, préparer et sensibiliser les PME aux exigences et particularités des marchés étrangers et identifier les programmes d'aide pertinents (subventions, financements, crédits d'impôt, etc.) et accompagner les PME dans leurs démarches pour accélérer leur accès aux ressources gouvernementales.

« Les PME de la Montérégie-Est font preuve d’innovation et de résilience, mais elles ont besoin de ressources concrètes pour naviguer dans un contexte où les tarifs internationaux fluctuent constamment. Grâce à notre appui, soutenu par nos partenaires gouvernementaux, nous leur offrons des solutions taillées sur mesure pour non seulement faire face à ces défis, mais aussi pour trouver de nouveaux créneaux de croissance », souligne Isabelle Bittar, directrice générale d’Expansion PME.

Afin de rassembler les PME et d’accentuer les retombées économiques régionales, toutes les actions d’Expansion PME s’inscrivent dans l’Opération Prospérité Québec, également lancée dans plusieurs régions de la province. Cette initiative encourage la collaboration entre les entreprises et favorise la compétitivité québécoise sur les marchés mondiaux.

Les entreprises sont invitées à consulter la page dédiée pour être informées des ressources et des outils disponibles : https://www.expansionpme.org/opqme/.