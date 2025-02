La menace de tarifs douaniers fait monter la fierté canadienne — surtout au Québec

La fierté canadienne est en hausse dans la foulée de la menace tarifaire du président américain Donald Trump, en particulier au Québec.

Entre décembre et février, le pourcentage de Québécois qui se disent «très fiers» ou «fiers» d’être Canadiens a augmenté de 13 points de pourcentage, passant de 45 % à 58 %, selon un sondage Angus Reid réalisé en ligne dimanche et lundi.

L'augmentation enregistrée au Québec a ainsi été supérieure à la hausse de la moyenne nationale, qui a quant à elle monté de neuf points, passant de 58 % à 67 %.

Le pourcentage de répondants qui se disent «très fiers» ou «fiers» d’être Canadiens a augmenté moins rapidement dans les Prairies. La hausse s'est établie à trois points en Alberta, quatre points en Saskatchewan et quatre points au Manitoba.

La fierté envers l’identité canadienne a connu une hausse de 12 points en Colombie-Britannique, de neuf points en Ontario et de 15 points dans le Canada atlantique.

Le sondage a également révélé une hausse de la proportion de Canadiens qui affirment avoir un «profond attachement émotionnel au Canada»: elle est passée de 30 % à 45 % au Québec et de 49 % à 59 % dans l'ensemble du Canada.

Le sondage Angus Reid a été mené auprès de 1811 répondants et n’a aucune marge d’erreur.

Selon des experts en politique consultés par La Presse Canadienne, les résultats du sondage illustrent que l'«ennemi commun» des Canadiens est désormais le président Trump, qui continue de menacer d'imposer des tarifs douaniers sur les produits canadiens exportés aux États-Unis.

Relation Québec-Canada

Un autre sondage, mené par Léger pour l'Association d'études canadiennes, indique que les Québécois sont beaucoup plus susceptibles que les autres Canadiens de croire que la relation entre leur province et le reste du pays est solide.

Près de deux Québécois sur trois (64 %) pensent que cette relation est «plutôt bonne» ou «très bonne».

À l'extérieur du Québec, 52 % des Britanno-Colombiens, 50 % des Ontariens, 49 % des Manitobains et des Saskatchewanais, 48 % des Canadiens de l'Atlantique et 29 % des Albertains estiment que la relation entre le Québec et le reste du pays est bonne.

Le sondage révèle également des différences d'opinions importantes au sein même du Québec: 66 % des francophones pensent que la relation avec le reste du Canada est généralement bonne, alors que seulement 56 % des anglophones sont du même avis.

Seuls 40 % des Québécois de 18 à 24 ans estiment que la relation de la province avec le reste du Canada est bonne, alors que le pourcentage de répondants des autres groupes d'âge qui sont d'accord avec cette affirmation varie de 57 % à 72 %.

Le sondage Léger a été réalisé en ligne du 17 au 19 janvier auprès de 1578 Canadiens. Il n'a aucune marge d'erreur, puisqu'il ne s'agit pas d'un échantillon probabiliste.

— Avec les informations de Michel Saba