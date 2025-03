Importante entente de principe, partielle, dans la construction

Une entente de principe vient d'être conclue pour renouveler une bonne partie des conventions collectives dans l'industrie de la construction.

L'Alliance syndicale a confirmé l'information mercredi midi.

L'entente de principe a été conclue avec l'Association de la construction du Québec, qui est pourtant une association patronale avec laquelle les négociations ont déjà été plus difficiles dans le passé.

L'Alliance syndicale représente les cinq organisations syndicales reconnues dans l'industrie, soit la FTQ-Construction, le Syndicat québécois de la construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la CSD-Construction et la CSN-Construction.

L'entente de principe concerne les conventions collectives des secteurs industriel, commercial et institutionnel. Elle vise seulement les clauses sectorielles, mais, dans l'industrie de la construction, cela inclut les augmentations de salaire.

Il restera donc à négocier les clauses particulières. Aussi, il appartiendra aux membres de ces organisations syndicales de se prononcer sur cette entente de principe, le moment venu.

Les deux autres secteurs de la construction, à savoir le résidentiel, d'une part, et le génie civil et la voirie, d'autre part, font l'objet de négociations distinctes entre l'Alliance syndicale et deux autres associations patronales.

