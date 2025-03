Guerre tarifaire: Ottawa annonce une série de mesures de soutien pour les entreprises

La saison 2025 acéricole démarre ces jours-ci dans la région de la Montérégie. C'est près de 900 entreprises qui débutent leur production des produits d'érable. Selon les Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Ouest et Montérégie-Est, une période des sucres prospère est attendue. En Montérégie, on comptait l’an dernier pas moins ...