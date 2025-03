Maintenance navale : Sorel-Tracy se positionne comme acteur clé du marché

La délégation de la région de Sorel-Tracy a fièrement pris part au Symposium canadien sur la maintenance navale, les 25 et 26 mars 2025, un rendez-vous majeur réunissant les décideurs de l’industrie maritime au pays.

Cette deuxième édition s’est démarquée par ses échanges stratégiques et ses présentations à la fine pointe de la technologie, une occasion de faire rayonner le savoir-faire naval sur la scène nord-américaine.

Dans un contexte où que les flottes sont vieillissantes, la multiplication des sites d’entretien de navires, autant privés que publics, devient primordial et Sorel-Tracy pourrait y contribuer. À elle seule, l’Association canadienne des traversiers prévoit des investissements d’au moins 6 milliards de dollars entre 2026 et 2030. Pour sa part, la Garde côtière canadienne souhaite mieux planifier l’entretien et la réparation de ses bateaux grâce à une collaboration plus étroite avec les chantiers navals du pays.

Une délégation engagée et représentative du milieu

Étaient présents lors de l’événement :

Vincent Deguise, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel et maire de la Ville de St-Joseph-de-Sorel

Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy

David Plasse et Emanuèle Roux, de Développement économique Pierre-De Saurel (DÉPS)

Dominic Brassard et Carlo Fleury, Ville de Sorel-Tracy

Christine Nadeau et Benjamin Cournoyer, Centre de services scolaire de Sorel-Tracy

Maxime Lesiège, Aciers Régifab

Une prise de parole remarquée et des échanges porteurs

David Plasse, directeur général du DÉPS, a pris part à un panel stratégique intitulé « Penser la maintenance autrement : défis et opportunités » avec, à ses côtés, Neil O’Rourke, directeur général, services techniques intégrés, Garde côtière canadienne, Martin Fournier, directeur principal - Développement des affaires, Groupe Océan ainsi que Jean-David Samuel, président-directeur général, Chantier Naval Forillon. Il a fait valoir les opportunités de développer notre capacité locale en maintenance pour la flotte canadienne de la Garde côtière.

De son côté, le maire Patrick Péloquin s’est adressé aux participants lors du dîner du mardi, rappelant avec fierté l’importance que l’industrie navale travaille en collaboration pour positionner la province à l’international, mais aussi pour que Sorel-Tracy joue un rôle stratégique dans cette relance.

Un écosystème mobilisé pour l’avenir

La présence de la délégation a permis de tisser de nouveaux liens avec des entreprises et organisations d’un peu partout au Canada, aux États-Unis ainsi que de renouer avec des intervenants de la France et de la Finlande. La région a su faire valoir l’expertise de nos institutions, en plus de renforcer notre position comme pôle de développement en innovation maritime.

« Nous le constatons sur le terrain lors des événements de Naval Québec, la MRC de Pierre-De Saurel intéresse plusieurs joueurs de l’industrie qui voient le potentiel de notre région pour développer l’offre en maintenance navale, mais aussi en construction de navires. C’est le résultat d’efforts concertés de tous les partenaires et nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà accompli ! » - Vincent Deguise, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel et maire de la Ville de St-Jospeh-de-Sorel

« Au cours des prochaines années, les besoins de l’industrie maritime en maintenance et en construction navale seront énormes. La Garde côtière canadienne, l’Association canadienne des traversiers et les Armateurs du Saint-Laurent expriment tous un besoin pour l’ouverture de nouveaux sites d’entretien et de construction de navires. Ça fait d’ailleurs partie des priorités de la Stratégie nationale de construction navale. Grâce à ses infrastructures et à notre expertise en sidérurgie, Sorel-Tracy peut tirer son épingle du jeu et développer un nouveau pôle de maintenance pour répondre à ce besoin. » - Patrick Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy

« La région de Sorel-Tracy représente l’un des ports privés les plus importants en tonnage au pays, ce qui génère déjà de l’activité en maintenance navale. L’entretien des navires représente un créneau extrêmement prometteur puisque nous disposons déjà d’un écosystème d’entreprises dont l’expertise peut être mise à contribution. J’invite les entreprises locales à contacter Développement économique Pierre-De Saurel pour s’inscrire comme fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement navale. » - David Plasse, directeur général de Développement économique Pierre-De Saurel

La délégation se réjouit de cette participation dynamique et continuera de soutenir les projets qui contribuent à la vitalité et à la croissance durable de notre région.