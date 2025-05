Postes vacants en 2024: le Québec atteint le niveau d'avant la pandémie

Le nombre de postes vacants au Québec a considérablement diminué de 2023 à 2024; il se compare à celui du niveau pré-pandémique de 2019.

Dans son bilan du marché du travail pour l'année 2024, l'Institut de la statistique du Québec souligne que c'est la deuxième année consécutive que le nombre de postes vacants diminue, après avoir atteint un sommet en 2022.

Plus précisément, en 2024, le nombre de postes vacants a atteint 133 000, soit un niveau à peine plus élevé que celui de l'année 2019, qui était de 130 800.

À titre de comparaison, il y avait 233 500 postes vacants en 2022 et 204 900 en 2021.

De 2023 à 2024, le nombre de postes vacants a chuté de 27 %, soit de 48 700.

Aussi, quatre industries comptaient plus de 10 000 postes vacants en 2024. Il s'agit du commerce de détail, avec 12 000 postes vacants, de la fabrication, avec 12 500, de l'hébergement et de la restauration avec 11 500, et des soins de santé et assistance sociale, avec 38 500 postes vacants.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne