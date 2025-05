Construction résidentielle: les cinq syndicats se sont dotés d'un mandat de grève

Une menace de grève plane sur la construction résidentielle, alors que l'Alliance syndicale et l'association patronale du secteur n'ont toujours pas réussi à conclure d'entente, contrairement aux trois autres secteurs de l'industrie.

Les travailleurs, membres des cinq organisations syndicales qui forment l'Alliance syndicale, viennent de voter en faveur d'un mandat de grève.

Ils préviennent vendredi qu'ils «n'hésiteront pas à l'utiliser s'il s'avère le moyen le plus efficace pour s'assurer que les travailleurs de la construction résidentielle récupèrent le pouvoir d'achat perdu».

L'Alliance syndicale presse donc l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) de mener une négociation intensive d'ici le 21 mai à 9h, à défaut de quoi «tous les moyens de pression seront considérés par l'Alliance syndicale, incluant la grève».

L'Alliance regroupe tous les syndicats de l'industrie, soit, par ordre d'importance décroissante: la FTQ-Construction, le Syndicat québécois de la construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la CSD-Construction et la CSN-Construction.

Les trois autres secteurs de l'industrie ont déjà réglé, et ce, avant même l'échéance des conventions collectives, le 30 avril. Il s'agit du secteur industriel, du génie civil et de la voirie, puis de l'institutionnel et le commercial. Dans tous les cas, c'est la même Alliance syndicale qui négocie, mais avec une association patronale différente pour chaque secteur.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne