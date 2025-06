Les banques canadiennes financent davantage les énergies fossiles

Les banques canadiennes figurent une fois de plus parmi les principaux bailleurs de fonds mondiaux du secteur des combustibles fossiles, selon un rapport qui indique une hausse du financement global en 2024, malgré l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Le rapport «Banking on Climate Chaos», publié par une coalition de groupes environnementaux, révèle que les prêts et les souscriptions des 65 plus grandes banques mondiales ont augmenté de 162,5 milliards $ US l’an dernier pour atteindre 869 milliards $ US, inversant ainsi la tendance à la baisse observée depuis 2021.

La Banque Royale, la plus grande banque du Canada, s’est classée au huitième rang mondial du secteur pétrolier et gazier avec 34,3 milliards $ US de nouveaux engagements l’an dernier, tandis que le Groupe Banque TD se classait au neuvième rang avec 29,0 milliards $ US.

Le rapport classe la Banque Scotia au 13e rang, la CIBC au 14e et BMO Groupe financier au 16e rang. Les cinq grandes banques canadiennes ont toutes enregistré une augmentation de leur financement par rapport à l’année précédente, notamment une hausse de 46 % pour la TD et de 41 % pour la CIBC.

Richard Brooks, directeur du programme de financement climatique chez Stand.earth, affirme que l’augmentation du financement, malgré la chaleur record, montre que les banques canadiennes ne sont pas en phase avec la science climatique et ont renoncé à tout leadership sur la question.

L’Association des banquiers canadiens indique que les banques du pays demeurent déterminées à soutenir leurs clients dans leurs efforts de transition climatique et comprennent que des engagements fermes sont nécessaires pour accélérer la croissance économique propre et atteindre l’objectif d’une économie carboneutre d’ici 2050.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX:RY ; TSX:TD ; TSX:BMO ; TSX:CM ; TSX:BNS)