Les syndiqué.e.s non brevetés de Sorel acceptent un nouveau contrat

Les syndiqués non brevetés de la traverse Sorel–Saint-Ignace-de-Loyola ont accepté ce lundi dans une proportion de 73,3 % l’hypothèse de règlement soumise par le conciliateur.

Le contenu de cette hypothèse devient donc le nouveau contrat de travail d’une durée de 5 ans, dont deux années sont déjà écoulées. Par respect pour les deux autres groupes de syndiqué.e.s qui doivent voter mardi et mercredi, les détails de l’hypothèse de règlement ne sont pas rendus publics pour le moment.

Le conciliateur a formulé une hypothèse de règlement pour déterminer le contenu des nouvelles conventions collectives des syndiqués non brevetés des traverses de L’Isle-aux-Coudres et de Sorel, ainsi que les breveté.e.s et non breveté.e.s de la traverse de L’Isle-aux-Grues.

Les syndiqués de la traverse de L’Isle-aux-Coudres se réunissent en assemblée aujourd’hui et ceux de L’Isle-aux-Grues, mercredi.

Rappelons que les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec ont quant à eux accepté une hypothèse de règlement en juin.

Les membres des trois syndicats sont sans contrat de travail depuis avril 2023. Ils et elles disposent de mandats de grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.