Grèves tournantes

Postes Canada supprime des emplois dans le cadre d’une restructuration

durée 12h00
29 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Postes Canada procède à des licenciements, dont le nombre n’est pas précisé, dans le cadre d’une restructuration d’entreprise amorcée plus tôt cette année.

Dans un message adressé aux employés, le chef de la direction de Postes Canada, Doug Ettinger, indique que ces derniers ont été informés des changements plus tôt cette semaine, alors que le service postal entreprend une transformation majeure visant à renforcer ses services.

Il explique que Postes Canada doit s’assurer que ses coûts correspondent mieux à sa situation financière, ce qui signifie que l’organisation devra se rationaliser à tous les niveaux.

Ces changements surviennent alors que Postes Canada négocie une nouvelle convention collective avec ses employés syndiqués, qui participent à des grèves tournantes.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a apporté des modifications importantes au mandat de Postes Canada, permettant l’expansion du réseau de boîtes postales communautaires, des ajustements aux normes de livraison et la fermeture de certains bureaux de poste.

L’entreprise disposait de 45 jours pour élaborer un plan de mise en œuvre des changements proposés, que le syndicat juge préjudiciables à l’avenir du service postal.

 

L'industrie forestière invite Ottawa à lui verser une compensation sur les droits

Publié à 18h00

L'industrie forestière invite Ottawa à lui verser une compensation sur les droits

Des représentants de l'industrie forestière au Québec ont mis de l'avant mercredi une proposition présentée comme «à coût nul» pour le gouvernement fédéral afin de soutenir les entreprises du secteur qui traversent actuellement une «tempête parfaite». Ils suggèrent à Ottawa de compenser à hauteur de 50 % les futurs droits compensateurs imposés ...

Postes: la contestation du syndicat concernant le retour au travail est rejetée

Publié le 23 octobre 2025

Postes: la contestation du syndicat concernant le retour au travail est rejetée

Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a statué contre le syndicat de Postes Canada dans sa contestation de la décision d'Ottawa, prise l'an dernier, visant à forcer les employés des postes à retourner au travail. L'année dernière, le gouvernement fédéral a mis fin à une grève des travailleurs des postes pendant la période ...

SAAQclic: des experts en gestion de projet critiquent l'ensemble de l'oeuvre

Publié le 23 octobre 2025

SAAQclic: des experts en gestion de projet critiquent l'ensemble de l'oeuvre

La transformation numérique de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui a mené au déploiement catastrophique de la plateforme SAAQclic et à des dépassements de coûts vertigineux, a été mal préparée, mal gérée et déployée trop rapidement. Un groupe de spécialistes en gestion de projet de l’École des sciences de la gestion (ESG) de ...

