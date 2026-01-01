Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Enveloppe de 55 millions $

Le gouvernement Legault investit pour améliorer la productivité par la formation

durée 18h00
2 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec tente de donner une plus forte impulsion à la productivité des PME.

La ministre de l’Emploi, Pascale Déry, était de passage lundi dans une usine de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, pour annoncer le lancement d’un nouveau programme doté d’une enveloppe de 55 millions $ sur deux ans qui vise notamment à soutenir le développement de compétences pour accroître la compétitivité.

«On a besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Puis il y a également toute la progression rapide de l'intelligence artificielle qu'on tarde vraiment encore une fois à intégrer dans nos entreprises québécoises», a déclaré Mme Déry en conférence de presse.

Le programme Productivité-Compétence sera financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. La ministre a expliqué que l’amélioration de la productivité, «ça ne se résume pas simplement à plus de travail ou à plus de production. C'est plutôt utiliser de manière plus efficace les outils, les atouts, les talents qu'on a, qu'on possède déjà, puis de créer de la valeur ajoutée».

«Concrètement, ça peut permettre, par exemple, à des travailleurs d'être assistés par un logiciel pour se libérer de tâches qui sont plus cléricales, tout ce qui concerne l'administration, la gestion de données, la planification, pour qu'on se concentre davantage sur des tâches à valeur ajoutée et qu'on puisse réattribuer des taches plus stimulante à des employés et les faire grimper à l'intérieur de l'entreprise aussi», a-t-elle précisé.

L’enveloppe de 55 millions $ est ventilée comme suit: 20 millions $ iront à des projets de formation en innovation et en intelligence artificielle; 10 millions $ seront consacrés à des projets de compétences de gestion en PME; 20 millions $ seront dirigés vers des projets en économie verte; et enfin 5 millions $ iront à des projets de formation en littératie, en numératie et en littératie numérique.

S'adapter par la formation

Pascale Déry affirme que les nouvelles réalités économiques, marquées par l’incertitude et l’imprévisibilité, obligent à renforcer la formation. «Dans les années à venir, la productivité de nos entreprises va grandement dépendre de notre capacité à développer les compétences de la main-d’œuvre.»

Le programme n’entend pas reposer strictement sur le milieu de l’éducation. Le ministère est en appel de projets qui pourront émaner de plusieurs secteurs, a-t-elle dit. «On est à évaluer les critères d'appels à projets, mais ce sont des formations sur des logiciels. Ça peut être l'entreprise qui va avoir ces acteurs-là, ça peut être plusieurs acteurs du milieu. Les promoteurs collectifs, ils ont déjà cette aptitude et cette habileté. Ils font affaire avec des réseaux de l'enseignement supérieur aussi.»

«Quand on aura évalué le besoin de formation lors de l'appel à projets, à ce moment-là, ça va se déployer avec les ressources qui se déploient normalement. On pourra aussi faire appel aux ressources des établissements d'enseignement supérieur pour former ces gens-là.»

La FCEI applaudit

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui représente les PME, accueille favorable cette annonce. Dans un communiqué, son vice-président pour le Québec, François Vincent, souligne que «renforcer les parcours de formation et faciliter le développement des compétences, sont deux mesures alignées avec les besoins exprimés par les PME qui souhaitent moderniser leurs opérations».

La FCEI souligne que 39 % des PME ayant automatisé leurs opérations ont dû requalifier ou réorienter leurs employés. D’après la FCEI, «les gains de productivité observés après l’automatisation se situent autour de 15 à 20 %, confirmant l’impact positif de ces investissements».

L’organisme profite toutefois de l’occasion pour revenir sur un de ses principaux chevaux de bataille, soit une demande d’allègement du fardeau fiscal de ses membres. «C’est d’autant plus important que le Québec est l’endroit au pays avec la fiscalité pour petites entreprises la plus lourde et la plus injuste», soutient-on dans le communiqué publié après l’annonce de la ministre.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Google ajoute la génération d'images par IA au navigateur Chrome

Publié le 29 janvier 2026

Google ajoute la génération d'images par IA au navigateur Chrome

Google dote son navigateur Chrome d'une fonctionnalité permettant de modifier des images et d'un assistant virtuel pour aider à accomplir des tâches en ligne, dans le cadre de sa stratégie visant à dynamiser ses services numériques grâce à davantage de technologies d'intelligence artificielle (IA). Parmi les fonctionnalités déployées, citons la ...

LIRE LA SUITE
Critiques de lois du gouvernement Legault: un appui international pour les syndicats

Publié le 27 janvier 2026

Critiques de lois du gouvernement Legault: un appui international pour les syndicats

Les syndicats du Québec viennent de recevoir un appui international dans leur lutte contre certains projets de loi du gouvernement Legault. La Confédération syndicale internationale (CSI) a émis une déclaration exprimant «son plein et entier soutien aux syndicats au Québec confrontés à une série d'attaques graves contre les droits syndicaux et la ...

LIRE LA SUITE
Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai

Publié le 22 janvier 2026

Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai

Le salaire minimum, au Québec, passera de 16,10 $ à 16,60 $ l'heure, le 1er mai. Environ 258 900 salariés devraient bénéficier de cette hausse de 50 cents l'heure, ou 3,1 %, dans des industries comme le commerce de détail, par exemple. Pour les employés à pourboire, le taux horaire passera à cette date de 12,90 $ à 13,30 $. Là aussi il s'agit ...

LIRE LA SUITE