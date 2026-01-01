Nous joindre
Le projet pilote concernant les heures d'ouverture des magasins commencera le 11 mars

23 février 2026
Par La Presse Canadienne

C'est à compter du 11 mars que les commerces de détail qui le souhaitent pourront rester ouverts plus tard la fin de semaine, dans le cadre d'un projet pilote d'un an.

Le gouvernement du Québec permettra aux commerces concernés, comme les magasins, les boutiques et les quincailleries, d'ouvrir tous les jours de 6 heures à 21 heures, sauf les jours fériés.

Actuellement, les établissements commerciaux qui proposent des produits en vente au détail doivent fermer boutique à 17 heures le samedi et le dimanche.

Ce projet pilote découle des essais qui ont été menés ces derniers mois dans trois villes – Gatineau, Laval et Saint-Georges – où les commerces pouvaient ouvrir leurs portes jusqu'à 20 heures les samedis et dimanches, sur une base volontaire, hormis les jours fériés.

Les commerces d’alimentation et les pharmacies, qui bénéficient déjà d’une exemption aux restrictions sur les heures d'ouverture, ne sont pas concernés par les modifications proposées.

Québec mène en parallèle un autre projet pilote pour permettre aux boutiques d’objets érotiques de rester ouvertes jusqu’à 23 heures, tous les jours. Ce projet pilote se poursuit.

 

