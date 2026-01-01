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Convention collective échue depuis mars 2023

Ingénieurs du gouvernement: des journées de grève envisagées

durée 09h00
9 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Alors qu'ils constatent une «impasse totale» dans leur négociation avec Québec, les ingénieurs à l'emploi du gouvernement envisagent de recourir à des moyens de pression qui pourraient inclure des journées de grève.

La teneur précise du mandat n'est pas encore arrêtée; les quelque 1900 membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) seront bientôt consultés à ce sujet.

La convention collective est échue depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles du front commun du secteur public.

Le président de l'APIGQ rapporte avoir demandé une rencontre avec la présidente du Conseil du trésor, en vain. Celle-ci estime que le comité de négociation a ce qu'il faut en main et les mandats requis pour régler avec ce syndicat, l'un des rares à n'avoir toujours pas renouvelé sa convention collective.

Devant ce qu'il appelle la fermeture du gouvernement, le président du syndicat, Marc-André Martin, affirme qu'«on n'a pas le choix d'enclencher d'autres choses».

Le litige porte sur le télétravail, l'aménagement des bureaux et une «enveloppe sectorielle» destinée à des avantages spécifiques et qui va au-delà de l'enveloppe salariale de 17,4 % d'augmentations sur cinq ans qui a été accordée de façon générale aux employés de l'État.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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