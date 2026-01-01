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6200 travailleurs concernés

Hydro-Québec: le plus gros des syndicats se prépare à la grève

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28 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Se disant déçu du peu de progrès dans sa négociation pour renouveler sa convention collective, le plus gros des syndicats chez Hydro-Québec se prépare à la grève.

Il s'agit d'une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, qui représente 6200 travailleurs: des employés de métier, comme des électriciens d'appareillage, des mécaniciens d'appareillage, des monteurs distribution.

La négociation dure depuis environ deux ans, mais elle n'avance plus guère, a affirmé en entrevue, mardi, le président de la section locale concernée du SCFP, Frédéric Savard.

«On est dans les derniers préparatifs pour déposer un avis de grève», a-t-il confié.

Il n'a pas précisé s'il s'agirait, le cas échéant, de journées de grève ou d'une grève générale et illimitée. La stratégie n'est pas encore arrêtée.

En cas de déclenchement effectif d'une grève, des services essentiels devraient être maintenus. M. Savard assure ne vouloir aucunement prendre la population en otage.

L'enjeu principal, dans leur cas, est le recours à la sous-traitance.

La direction d'Hydro-Québec n'a pas voulu commenter «par respect pour le processus en cours». Elle a assuré négocier de bonne foi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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