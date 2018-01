Trio Accordéon Évasion en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle trio Accordéon Évasion, le dimanche 14 janvier à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Composé de Diane Jean, Marie-Perle Cartier et Daniel Lebeuf, le trio a décidé, en avril 2016, de partager sa passion pour l’accordéon. Leur répertoire comprend des pièces populaires provenant de différents pays du monde et des mélodies devenues immortelles au fil des ans. Trio Accordéon Évasion propose un voyage musical, de Moulin Rouge à Hava Nagila, en passant par When Irish eyes are smiling, Sway, La Manic et bien d’autres airs très connus.

Exposition : Nanou Rybarski

Dernière chance de découvrir l’exposition, qui prendra fin le 31 janvier, des œuvres de la peintre Nanou Rybarski, de la collection privée de Jac Garret à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.