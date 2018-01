Foudl’Art dans huit écoles de la région!

Foudl’Art, ce projet de médiation culturelle offert en milieu scolaire initié par la MRC de Pierre-De Saurel et la Ville de Sorel-Tracy revient pour une sixième année dans huit écoles primaires de la région.



L’intérêt manifesté autant par les élèves, les professeurs et les écoles témoigne de la pertinence de ce projet dans notre milieu. Pour la Ville et la MRC, la culture joue un rôle important dans le développement des communautés, et ce, tant sur les plans social, économique qu’environnemental. Des études démontrent d’ailleurs que l’initiation aux arts est un facteur de réussite scolaire et sociale.



Cette année, huit artistes ont été sélectionnés à la suite d’un appel de dossier lancé en septembre 2017, il s’agit de :



Nathalie Bergeron, Saint-Gabriel-Lalemant, Photographie

Stéphanie Brunelle, Maria-Goretti, Art clownesque

Mike Cournoyer, Au Petit Bois, Humour

Élène Dallaire, Saint-Jean-Bosco, Production

Valérie-Ann Fontaine, Sainte-Victoire, Photographie

Geneviève Gamache, Pierre-de-Saint-Ours, Art du verre

Nicole Mongeon-Cardin, Sainte-Anne-les-Îles, Arts visuels

Marie-France Ouellette, Yamaska pavillon Saint-Gabriel, Danse



Foudl’art, beaucoup plus que de l’art Foudl’Art est a priori un projet artistique où à travers une série de cinq ateliers d’une demi-journée, les élèves créeront une œuvre collective représentative de leur milieu, dans la discipline de l’artiste qui leur est jumelé. Cependant, d’autres thèmes sont aussi abordés à travers les ateliers tels que l’identité culturelle, la communauté, la créativité, l’histoire et le patrimoine. Par ce projet, la Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel poursuivent des objectifs qui vont au-delà de l’unique production d’une œuvre. En effet, le développement du sentiment d’appartenance des élèves à leur école et, surtout, le renforcement de l’estime de soi sont les véritables cibles.



Il sera possible d’observer le travail des jeunes lors d’un événement final, le 31 mai 2018 prochain à l’école secondaire Fernand-Lefebvre, où toutes les œuvres réalisées seront présentées au public.



Rappelons que le projet est rendu possible grâce à l’union des ressources de la Ville de Sorel-Tracy et de la MRC de Pierre-De Saurel. La coordination de ce projet a, quant à elle, été confiée aux Ateliers Je suis capable. Un organisme qui opère surtout en sécurité alimentaire par la tenue d’activités éducatives visant le développement d’habiletés et d’estime de soi chez les jeunes de la région.