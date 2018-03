Singin’ Rendez-Vous en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Singin’ Rendez-Vous, le dimanche 18 mars à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Singin’ Rendez-Vous est un trio vocal vintage composé de Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et Nathalie Maillard. Ces trois chanteuses et musiciennes ludiques, sympathiques et colorées proposent un répertoire vieillot tiré des années 1920 à 1940, interprété et revisité avec un brin d’humour et de folie.

De Piaf aux Andrew Sisters, en passant par des solos endiablés de planche à laver et de gazou, voici un spectacle rafraîchissant où swing, jazz et chansons françaises se côtoient.

Exposition : Jean Raymond Côté

Venez découvrir l’exposition des œuvres de Jean Raymond Côté, jusqu’au 11 avril, à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.