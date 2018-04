BellA Forté en spectacle le 15 avril à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de BellA Forté, le 15 avril à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Née pour la scène, la voix riche et unique de BellA Forté sait captiver et émouvoir tous les publics. S’inspirant d’artistes comme Aretha Franklin, Tina Turner, Sade et Amy Winehouse, laissez le charisme et le dynamisme contagieux de miss Forté vous faire vivre une expérience inoubliable.

Sa carrière d’interprète lui a fait faire le tour du monde, avec des prestations dans des hôtels luxueux cinq étoiles à Hong Kong et Singapour, en plus de jouer à guichet fermé à Montréal au Métropolis, à la Maison du Jazz et au Upstairs Bar Jazz et Grill.

Nouvelle exposition : Apothéose, Raymonde Bajt

Venez découvrir l’exposition Apothéose de l’artiste peintre Raymonde Bajt, du 19 avril au 13 juin 2018 à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.