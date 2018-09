Jazz Crooner Trio et No Son Cubanos offriront des prestations lors des soirées musicales les 23 et 25 juillet

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du Jazz Crooner Trio le lundi 23 juillet au parc des Bateaux Blancs et de No Son Cubanos le mercredi 25 juillet au carré Royal. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Jazz Crooner Trio

Musique jazz de l’époque mainstream et des grands crooners, le Jazz Crooner Trio vous fera voyager à travers les années 50 à 70 avec les plus grands standards du genre et les incontournables succès de chanteurs tels que Tony Bennett, Frank Sinatra et cie. Le saxophoniste-chanteur Jean-Claude Capistran et ses acolytes vous transporteront au cœur de ce style teinté à la fois de ballades, de swings ainsi que de pièces à saveurs latines.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : No Son Cubanos

Le répertoire de No Son Cubanos se compose de chansons traditionnelles cubaines de même que des adaptations parfois surprenantes : des classiques de Mozart, Beethoven, Haydn allant jusqu’à U2 et Coldplay. Ce spectacle vous plongera dans l’ambiance ensoleillée des Caraïbes tout en proposant des trouvailles musicales!

En cas de pluie, le spectacle sera présenté au centre culturel.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs. Suivez-nous aussi sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy!