La FABE reçoit un enfant du pays, M. Jacques Larue, concepteur de Statera – La 104e île

La Fondation des amis de la bonne entente inc. de Sorel-Tracy (FABE) est heureuse d&'accueillir comme prochain conférencier, monsieur Jacques Larue. Il est vice-président et actionnaire de XYZ Technologie culturelle.

Originaire de Sorel-Tracy, Jacques Larue contribue depuis plus de 30 ans à la vie culturelle tant au Québec qu’à l’international. Il a débuté sa carrière à titre de concepteur d’éclairage et a graduellement développé une expertise en conception et intégration d’architecture technologique pour différents lieux de diffusion culturelle, dont les théâtres, salles de spectacles, musées et salles de concert.

Fondateur et président de Solotech International de 1996 à 2008, il a assuré la livraison de projets audiovisuels de grande envergure partout sur la planète. Depuis 2010, Jacques est associé chez XYZ Technologie culturelle et chez cadabra où il conçoit et assure la gestion de plusieurs projets d’expériences immersives, pour divers organismes culturels tels que le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Gran Museo Maya de Mérida au Mexique et le site historique de Berceau du Canada à Gaspé.

Sa création Tektonik, parcours interactif sur le thème de la géologie réalisé pour le Géoparc de Percé, a remporté un prix Numix et un prix Excellence de la Société des musées du Québec en 2017.

Sa dernière création, l’expérience Statera – La 104e île a été inaugurée sur le quai Catherine-Legardeur de Sorel-Tracy en juin 2018. Jacques présentera son parcours, du petit gars de Sorel-Tracy à celui d’entrepreneur reconnu, tout en expliquant la démarche créative et les valeurs qui sous-tendent ses réalisations. Il a donc choisi d'intituler sa conférence : La puissance du spectacle.

Fière de ses 46 ans d'existence, la Fondation des amis de la bonne entente inc. vous invite donc à venir à la rencontre d'un enfant du pays au rayonnement international, lequel vous entretiendra de sa passion pour la création.

Date : 4 novembre 2018

Lieu : Club de golf Continental, 1567 Chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel,

Prix : 35 $

La FABE est un organisme de charité fondé en 1972 et qui a distribué depuis, environ 200 000 $ à des organismes de la région de Sorel-Tracy. En 2018, comme institution de «bienfaisance, de charité, de secours aux enfants, d'éducation et d'aide à la jeunesse» la FABE se tourne résolument vers l'avenir, toujours consciente des besoins grandissants de notre société pour une meilleure redistribution de la richesse.