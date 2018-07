Les Juicy’z et 2 e rue du centre seront au programme des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du duo Les Juicy’z le lundi 30 juillet au parc du Versant et du groupe 2 e rue du centre le mercredi 1 er août au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène

Les Juicy’z Deux filles dynamiques et pétillantes ont décidé d’unir leur voix afin de vous partager leur passion pour la musique. Du rythme, du style et de la voix, c’est ce que Les Juicy’z vous offriront! Un duo des plus rafraîchissants à découvrir.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicalesLa grande scène: 2 e rue du centre

Ne manquez pas l’occasion d’entendre ce groupe qui saura vous en mettre plein les oreilles avec du Crosby, Stills, Nash and Young, America, The Mamas and the Papas, Peter, Paul and Mary, Olivia Newton-John, Lady Antebellum et beaucoup d’autres qui vous feront voyager dans le temps. 2e rue du centre est composé d’Éric Beaulieu, de Jacques Arpin et de Jacinthe Bouchard.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.