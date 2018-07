Octobre le mois des mots : Sorel-Tracy, une destination littéraire

Afin de donner une suite à la première édition de l’activité culturelle Octobre le mois des mots, cinq personnes ont uni leurs forces dans le but de fonder un organisme à but non lucratif.

Ainsi, Octobre le mois des mots est non seulement une activité mais aussi une entreprise en bonne et due forme. Ces personnes sont : Andrée Martin, Micheline Lamoureux, Michel Charlebois, David Dorais et Marc Mineau.

L’organisme Octobre le mois des mots a été constitué dans le but de promouvoir la littérature dans la région de Sorel-Tracy, de positionner la région comme une destination littéraire, de favoriser la création d’œuvres littéraires, de développer des partenariats au niveau de l’offre d’activités axées sur la littérature et d’organiser des rencontres entre les auteurs et le public.

Cette nouvelle étape étant maintenant franchie, Octobre le mois des mots prépare les activités qui composeront la programmation de la prochaine édition. Ce travail est rendu possible grâce à l’indispensable contribution de partenaires.

La Ville de Sorel-Tracy, pour sa part, a accordé une aide financière de 25 000 $ pour la réalisation de l’édition 2018. Afin d’embaucher un coordonnateur, le Centre local d’emploi de Sorel a accordé une aide financière de 13 734 $ dans le cadre de la mesure Subvention salariale.

Finalement, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du Fonds de promotion et de valorisation de la langue française, a accordé une aide financière de 8 000 $ pour la réalisation d’un projet intitulé Des mots pour tous.

La programmation des activités reliées à l’édition 2018 d’Octobre le mois des mots sera rendue publique au courant du mois de septembre prochain.

Pour toute question ou pour des renseignements supplémentaires, on peut communiquer avec le coordonnateur, Vincent Pouliot, en composant le 450 780-5740 poste 3002 ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected]