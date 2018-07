Saurel en histoire fête 400 ans d'alimentation au Québec

En 2017, dans le cadre des Fêtes du 375 e anniversaire de la ville de Sorel-Tracy, s'était tenu avec un immense succès, la Fête des familles fondatrices.

En 2018, grâce à la collaboration de la Ville de Sorel-Tracy et de la MRC Pierre-De Saurel, la Société historique Pierre-De Saurel est heureuse d'annoncer à la population qu'elle tiendra le 18 août 2018, dans la foulée de 2017, un événement similaire mais à saveur culinaire : 400 ans d'alimentation au Québec.

Comme en 2017, l'animation de type Nouvelle-France sur le magnifique site du carré Royal, sera sous la responsabilité de Oyez-Oyez, la référence en animation historique au Québec. Mais ce volet culinaire ne saurait être complet sans la collaboration du Marché du Vieux-Saurel et de son infatigable présidente, madame Marie-Renée Sheridan.

Ce qui vous attend sur le site du carré Royal, beau temps mauvais temps, c'est de l'animation avec des cuisines et des cuisiniers d'époque, un campement militaire, nos frères et nos sœurs autochtones, de l'animation pour les enfants et plus; et aussi, la possibilité de goûter et d'acheter de nombreux produits issus du savoir-faire de nos artisans locaux.

Soyez donc présents et présentes en grand nombre le 18 août 2018, de 10 h à 20 h, pour cette occasion unique de fêter notre patrimoine culinaire et notre riche présence en cette terre d'Amérique, française à l'origine.

Dans l'intervalle, soyez attentifs à la rumeur publique. En effet, les 11 et 12 août prochain, circulera dans les rues de Sorel-Tracy pour annoncer 400 ans d'alimentation au Québec, crieur et charrette, une gracieuseté de la Laiterie Chalifoux.

Pour plus d'information sur les espaces à louer pour le marché : Marie-Renée par courriel, au [email protected].