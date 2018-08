L'ensemble Grégoria est en recrutement de choristes

Vous aimez chanter? Ou méditer? Le Moyen âge vous intéresse, ou la musique sacrée, ou la musique tout simplement? Nous recherchons des choristes pour notre troisième saison! Les répétitions auront lieu à l’Église Saint-Pierre-de-Sorel, les mercredis, de 19h00 à 21h00, à compter du 12 septembre.

À NOTER : Il n’y a pas d’auditions formelles pour les nouveaux membres, mais il faut préalablement contacter Antoine Ouellette au 450-742-6050 Compositeur, auteur et historien de la musique, Antoine Ouellette a étudié le chant grégorien auprès de Jean-Pierre Pinson (Université Laval) et de Dom André Saint-Cyr de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Il a dirigé cette musique plusieurs années à Montréal, et la dirige depuis trois ans à Sorel-Tracy.