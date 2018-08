Le Grand Choeur Sorel-Tracy cherche de nouveaux choristes

Vous avez une bonne oreille, une voix juste, un intérêt pour le chant chorale de tout genre? Vous souhaitez apprendre tout en vous divertissant? Joignez-vous au Grand Chœur Sorel-Tracy et entrez dans le monde euphorique de la musique, de la passion et de la scène ou une expérience musicale riche et pénétrante vous attend.

En plus des répétitions dynamiques , un matériel d’apprentissage vous est offert : (partitions, fichiers audio chantés de chacune des voix ).

Les répétitions ont lieu chaque lundi de 19h à 21h. Début des répétitions lundi le 10 septembre à 19h00, lieu à confirmer.

Concert d’automne;

Concert d’ouverture de la saison avec l’Harmonie Calixa Lavallée

Concert traditionnel de la Guignolée dont les profits sont remis aux organismes de charité de la région.

Concert de de Noel du centre d’action bénévole avec l’Harmonie Calixa Lavallée

Messe de minuit 24 cécembre

Pour plus de renseignement communiquez avec nous via notre page FaceBook Grand Chœur Sorel-Tracy ou par téléphone au 450-556-1234