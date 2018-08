Conférences, ateliers et animations pour toute la famille dans les bibliothèques

La Ville de Sorel-Tracy est heureuse de présenter la programmation d’automne des bibliothèques « Le Survenant » et Marie-Didace. À chaque saison, les bibliothèques offrent une programmation diversifiée pour les jeunes, les adultes et les aînés : heures du conte, conférences, ateliers informatiques, club de lecture et encore plus!

Une variété de conférences est offerte pour les adultes sur plusieurs thèmes : voyages, patrimoine sorelois, généalogie et bien plus.

La santé et la nutrition vous intéressent ? Les bibliothèques offrent des conférences parfaites pour vous! En rappel, la nutritionniste du CISSS-ME, Marie Ouellet, vous orientera sur les bons choix à l’épicerie le 16 octobre. Elle viendra également parler de notre relation avec la nourriture le 6 novembre.

Vous raffolez des livres de recettes ? Le club de lecture culinaire a pour but d’échanger avec des passionnés de la cuisine. Un rendez-vous à ne pas manquer : 13 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre dès 18 h 30.

Programmation jeunesse

Plusieurs activités sont également offertes pour les jeunes. Lors des journées pédagogiques suivantes : 21 septembre, 22 octobre, 9 et 16 novembre, les bibliothèques offrent plusieurs ateliers : fabrication d’une marionnette, oiseaux de proie, confection d’un sac réutilisable et chevalerie.

Les enfants seront comblés avec le spectacle de Tara et les dragons le samedi 29 septembre, offert dans le cadre des Journées de la culture. Un spectacle d’Halloween, Cucurbita et la tarte à la citrouille, aura lieu le samedi 27 octobre. Aussi, le samedi 8 décembre, ce sera Noël à la bibliothèque « Le Survenant ». Pour l’occasion, un spectacle, Le lutin mécanicien, sera offert et le père Noël rencontrera les enfants.

Inscriptions requises

Les inscriptions sont requises pour toutes les activités et peuvent être effectuées à compter du 30 août dès 17 h. Rendez-vous sur le site Internet ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique « Services en ligne » et cliquez ensuite sur « Inscriptions - loisirs »; ou téléphonez au 450 780-5600, poste 4753 ou encore, présentez-vous au comptoir de prêts des bibliothèques de Sorel-Tracy.

Pour connaître les détails de chacune des activités de la programmation, consultez le bibliotheque.ville.sorel-tracy.qc.ca.