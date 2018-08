Une programmation automnale faites pour vous chez Culture Montérégie

Grâce à la collaboration de la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie, Culture Montérégie est fier de poursuivre sa mission en offrant un service de formation continue ainsi que des perfectionnements à l’intention des artistes professionnels et des travailleurs culturels montérégiens pour une dix-huitième année consécutive.

Mobilisant la clientèle artistique et culturelle, le service de formation continue permet d’accéder à un éventail de contenus spécialisés ainsi qu’à des formateurs chevronnés dans leur métier. Mentionnons que la participation constante aux cours offerts, tels que Doublage et postsynchronisation, Surimpression vocale ou Audition en fiction pour comédiens et comédiennes, démontre que le service de formation continue répond adéquatement aux besoins de la clientèle ciblée sur le territoire montérégien.

« Le volet de développement professionnel permet aux artistes professionnels et aux travailleurs culturels de bénéficier de subventions pour suivre des formations spécialisées en formule individuelle ou de groupe. Précisons que l’accès à des contenus sur mesure et à l’expertise de spécialistes offre la possibilité de travailler sur des compétences spécifiques », souligne Katy Fortin, coordonnatrice du service.

Pour en connaître davantage, visitez la section Service de formation continue et de développement professionnel sur le site Web de Culture Montérégie au www.culturemonteregie.qc.ca. Il est à noter que la période d’inscription est en cours jusqu’au 13 septembre 2018. Le service de formation continue est accessible durant toute l’année.

À propos du service de formation continue et de développement professionnel

Depuis sa création en 2000, le service de formation continue et de développement professionnel de Culture Montérégie a organisé 622 activités de formation, lesquelles ont généré quelque 4 839 inscriptions. Les activités du service sont rendues possibles grâce au soutien financier de la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie, du ministère de la Culture et des Communications et du Conseil des arts et des lettres du Québec.