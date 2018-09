Trois nominations à l’ADISQ pour CJSO de Sorel-Tracy

L’ADISQ dévoilait au cours des derniers jours les nominations des prochaines Rencontres de l’ADISQ qui seront présentées à Québec le 9 novembre prochain. Cette année, CJSO 101,7 FM récolte trois nominations lors de cette soirée.

La directrice musicale et animatrice Valérie Ferland se retrouve en nomination dans la catégorie directeur ou directrice musical de l’année - Station de radio, marché régional pour une sixième fois. Elle a remporté le prix en 2010.

De son côté, l’animateur Luc Denoncourt se retrouve dans la catégorie animateur ou animatrice ou chroniqueur ou chroniqueuse culturel de l’année - Station de radio, marché régional pour une septième fois de suite. Il a remporté le prix en 2013 et 2017.

Crédit photo: Courtoisie

Une nouvelle catégorie voyait le jour cette année aux Rencontres, Initiative musicale. L’émission Studio 101 créée par Jean Lemay il y a 15 ans et maintenant animée depuis quelques saisons par Luc Denoncourt se retrouve en nomination. Dans cette catégorie, on retrouve des émissions du marché central et régional.