Briga en spectacle le 16 septembre à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Briga, le 16 septembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Récipiendaire du prix Étoile Galaxie, et nominée à l’ADISQ 2017 et Prix Canadien de Musique Folk, Briga est issue d’une mère québécoise et d’un père polonais. À la fois simple et colorée, traditionnelle et métissée, elle s’inspire des sonorités de l’Europe de l’Est, groove des Balkans et du Maghreb. Avec trois disques, des spectacles à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe, Briga a sorti son nouvel album Femme en avril 2017.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle, premier arrivé, premier servi!

Expositions à la Maison des gouverneurs

Venez découvrir l’exposition Visions nocturnes à Sorel-Tracy et autres projets du photographe François Gagnon jusqu’au 7 novembre 2018 à la Maison des gouverneurs.

Vous n'avez pas encore vu l’exposition de photos extérieures grands formats Souvenirs 67 de Laurent Dubé à la Maison des gouverneurs? Faites vite, cette exposition prend fin le 10 octobre prochain !

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.