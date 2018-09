Dévoilement de la programmation des Journées de la culture

La Ville de Sorel-Tracy invite tous les citoyens à participer aux activités gratuites offertes dans le cadre de la 22e édition des Journées de la culture, sous la thématique « Les mots à l’honneur », qui se dérouleront du 28 au 30 septembre.

Cette année, c’est plus de 16 activités gratuites diversifiées qui sont proposées à la population autant pour les jeunes que les adultes. Spectacles et prestations multidisciplinaires, musique classique, expositions, photographie… C’est par le biais de ces différents médiums et à travers le talent de chaque artiste que la culture revêtira une expression, une émotion!

Que ce soit à la Maison des gouverneurs, à la Bibliothèque « Le Survenant », au Marché des arts Desjardins, au Biophare, à la Maison de la musique, à la Société historique Pierre-De-Saurel ou à MAtv, il sera possible de vous familiariser avec le travail des artistes et celui des organismes œuvrant en culture. Ils auront l’occasion de vous charmer et de vous captiver.

On vous y attend en grand nombre! Participer, c’est faire toute la culture…

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des Journées de la culture. Suivez-nous aussi sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy!