Deux activités à ne pas manquer au Marché des arts Desjardins

Azimut diffusion est heureux de participer à la 22e édition des Journées de la Culture, événement permettant un accès libre à plusieurs activités culturelles partout au Québec.

Le dimanche 30 septembre à 11h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, les artistes de la région Ginette Ducharme et le guitariste Pierre Gagnon (photo) présenteront « Des mots, encore des mots, toujours des mots », spectacle alliant poésie, musique et amour ! Présenté dans le cadre de la série « Les p’tits dimanches ensoleillés », les habitués retrouveront avec plaisir les muffins, jus et café offerts gracieusement par la généreuse collaboration du Métro Sylvain Brière et du Valentine secteur Tracy.

Le samedi 29 septembre de 10h à 17h, ainsi que le dimanche 30 septembre de 10h à midi, dans le Hall RioTinto du Marché des arts Desjardins, Azimut diffusion accueille le Club de photo Sorel-Tracy et leur exposition « Une photo vaut mille mots ». Cette exposition comprend les œuvres des membres du club ainsi que des accessoires de photographie ; une façon de mieux connaître les rouages de cet art qu’est la photographie.

Toutes les activités sont présentées gratuitement. Pour le spectacle du dimanche, un laissez-passer est obligatoire pour entrer. Vous pouvez vous le procurer à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1, dans leurs heures d’ouvertures d’ici le spectacle ou la journée même entre 10h et 11h.

Visitez le www.azimutdiffusion.com pour en savoir davantage sur les spectacles à venir.