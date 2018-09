Annulation et remplacement du spectacle de Bashir Lazhar

Azimut diffusion est triste de devoir annoncer l’annulation de la tournée du spectacle théâtrale Bashir Lazhar et par le fait même la représentation qui devait avoir lieu le vendredi 30 novembre à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

La directrice générale et artistique Marie-Josée Bourbonnais a trimé dur afin de trouver une offre en théâtre qui saura plaire aux spectateurs qui devaient assister à la pièce « Bashir Lazhar ». Elle s’est tournée vers « L’enfance de l’art, Doigts d’auteur de Marc Favreau », une soirée théâtrale qui célèbre la parole et l’écriture de Marc Favreau, plus largement connu pour son personnage de Sol dans « Sol et Gobelet ».

Les détenteurs de billets seront contactés dans les meilleurs délais. Azimut diffusion remplacera tous les billets afin d’éviter la confusion puisque ce changement de pièce occasionne également un changement de date ! Effectivement, l’équipe de tournée de « L’enfance de l’art » n’étant pas disponible le vendredi 30 novembre puisqu’elle sera au Théâtre du Bic à Rimouski, la représentation sera donc devancée au mercredi 28 novembre à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Pour toutes questions ou plus d’informations au sujet de cette nouvelle, contactez la billetterie au 450 780-1118, poste 1 ou visitez le www.azimutdiffusion.com/theatre#2.

Les billets pour les spectacles de la programmation automne 2018 sont présentement en vente, visitez le www.azimutdiffusion.com pour connaître la programmation complète.