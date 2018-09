Visite d'un atelier et création d'une oeuvre collective à Sorel-Tracy

Dans le cadre des 22e Journées de la culture, qui auront lieu les vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018, la population est invitée à la visite de l'atelier de verre, à assister à des démonstrations de savoir-faire et de contribuer à la réalisation d'une œuvre collective en mosaïque de verre.

Organisée par Geneviève Gamache d'Eklat Vitrail, l’activité est gratuite et a pour but de sensibiliser le public aux métiers d'arts, faire connaître le travail du verre et de créer une œuvre collective qui sera remise à un organisme de bienfaisance de la région.

Eklat vitrail est spécialisée dans le fabrication sur mesure, la réparation et la restauration de vitraux. De plus, l'artiste Geneviève Gamache, initient les jeunes aux métiers d'arts par l'entremise du programme Culture à l'école.

L’activité se tiendra le :

vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 20h30

et samedi 29 septembre 2018 de 9h à 17h

Lieu : Eklat vitrail, 101 boul. Fiset, Sorel-Tracy, Québec, J3P 3N5

450 742-1563

www.eklatvitrail.com

En cas de pluie, l’activité à tout de même lieu car le déroulement est à l’intérieur.

À propos des Journées de la culture

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme à but non lucratif dont la mission est de faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation citoyenne à la vie culturelle.