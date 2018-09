La beauté des femmes inspire le photographe Guy Carpentier

Le photographe Gary Carpentier présente une nouvelle exposition au centre-ville de Sorel-Tracy. Cette fois-ci, il y mélange le réel et l’irréel. Il s’attarde aussi à la beauté des femmes photographiées dans un environnement urbain. L’exposition Fille et route sera présentée du 18 septembre à la fin du mois de décembre au Café St-Thomas.

« La ville m’inspire beaucoup. Je souhaitais que les modèles soient naturels. Je voulais garder un pas dans le réel, mais aussi aller plus loin que ça. Le thème sert de toile de fond. Je joue beaucoup avec les formes. Je voulais qu’il y ait du mouvement et que les gens puissent s’attarder aux modèles présents dans les photos. Je désirais aussi leur donner une touche sombre et mélancolique, mais avec de la simplicité, un petit brin de mystère et un côté artistique », mentionne le photographe Gary Carpentier.

L’exposition, visible sur les murs intérieurs du commerce, compte une dizaine de photos mettant en vedette plusieurs femmes de tous âges provenant de la région. Les photographies ont été prises un peu partout dans les rues du centre-ville de Sorel-Tracy.

Les gens pourront voir des femmes parfois dans un contexte réel, dont une mère dans un moment de complicité avec sa fille ou une ballerine en mouvement, mais aussi dans un contexte plus abstrait et artistique, comme une femme avec les cheveux intégrés dans un moteur de voiture.

Le photographe est très content de l'intérêt, mais surtout de la participation bénévole de tous les modèles et de plusieurs collaborateurs. Ces derniers ont permis la réalisation de cette nouvelle exposition, se réjouit-il.

Pour des informations ou une demande d’entrevue, vous pouvez communiquer avec la responsable des communications, Julie Lambert, au 450 846-3802 ou au [email protected].