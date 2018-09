Ateliers d'écriture sous le thème du roman Le Survenant

Dans le cadre des Journées de la culture, le Biophare invite enfants et adultes à célébrer les mots en participant à deux ateliers d’écriture orientés sur la thématique du roman Le Survenant. Le samedi 29 septembre de 14 h à 16 h, un premier atelier sera destiné aux familles dont les enfants sont âgés de 6 ans et plus.

Pour l’occasion, elles participeront à une visite guidée de l’exposition temporaire Germaine Guèvremont et le Survenant et découvriront les personnages de ce célèbre roman par le biais d’animations ludiques. En s’inspirant des mots de Germaine Guèvremont, les familles imagineront une histoire nouvelle au célèbre roman.

Le dimanche 30 septembre de 14 h à 16 h, un deuxième atelier d’écriture sera réservé aux adultes. En compagnie d’un guide-interprète, ils parcourront l’exposition mettant en valeur la carrière de Germaine Guèvremont et ses réalisations littéraires.

À partir d’extraits du roman Le Survenant, ils créeront, à leur tour, un passage inédit de cette œuvre légendaire. Le Biophare ouvrira également ses portes au grand public le 28 septembre de 10 h à 17 h et les 29 et 30 septembre de 13 h à 17 h.

Les gens pourront visiter librement les trois expositions du musée : L’observatoire du lac Saint-Pierre, L’appel du large et Germaine Guèvremont et le Survenant. Il est recommandé de réserver une place pour les ateliers d’écriture. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec le Biophare en composant le 450 780-5740.

À noter que les animations offertes dans le cadre des Journées de la culture seront gratuites. - 30 - Marie Otis 6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy QC J3P 3S2 Tél. : 450-780-5740, poste 3005 [email protected]