Le Régiment de Carignan « Bâtir un Pays », sujet d'une conférence

Vers 1660, les attaques iroquoises ne cessent de semer la mort et la ruine sur le fleuve et dans les villes. Les habitants songent de plus en plus à rentrer en France. On décide alors d’envoyer Pierre Boucher comme ambassadeur à Versailles, plaider la cause de la défense et la survie de la Colonie auprès du Roi.

En 1663, le Roi crée le Conseil souverain et en 1665, il envoie le Régiment de Carignan-Salières pour mettre un terme à la menace iroquoise. La paix revenue, ces militaires avaient aussi comme mission d’y bâtir Pays. Quatre cents hommes vont choisir de rester en Canada et de s’établir sur des terres le long du Saint-Laurent. Officiers et soldats deviennent donc Seigneurs ou censitaires et continuent à assurer la sécurité dans le pays.

De plus, ils vont fonder des familles en épousant des filles du pays ou des filles du Roy. Il nous faut souligner surtout l’apport de trois capitaines à notre région, Pierre de Saurel, Pierre de Saint-Ours et Antoine Pécaudy de Contrecœur. Fort Richelieu au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Iroquois a joué un rôle stratégique lors de ces expéditions en pays ennemi.

Administrateurs, militaires, guides, interprètes, miliciens et Amérindiens alliés ont uni leurs efforts, dans la préparation et l’exécution des expéditions militaires. Ils vont aussi contribuer ensemble à l’établissement de nouveaux lieux habités le long du fleuve.

Ces fiers bâtisseurs, qui se sont installés sur la Rive-Sud du Saint-Laurent de Sorel à Montréal, ont donné naissance à la région de la Montérégie actuelle. Andrée Adam Née à Montréal, elle est dès son jeune âge une férue de généalogie et d’histoire et rêvais de devenir archéologue ou anthropologue. Après quelques années comme résidente estivale, elle habite depuis environ vingt ans la région de Sorel-Tracy.

Membre de sociétés de généalogie et d’histoire, elle a collaboré à la rédaction de l’Album souvenir du 325e anniversaire de Contrecœur en 1993 et aussi à Les Grèves, 100 ans de plaisir et de loisir, 1912-2012. Actuellement, Mme Adam est guide bénévole au Château Ramezay de Montréal et collaboratrice de la revue La Lucarne de l’AMPAQ. (Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec) La Société historique Pierre-de-Saurel a été fondée en 1970.

En ce sens, la SHPS est un centre agréé d’archives privées au service de la population des MRC Pierre-de-Saurel et Marguerite-D'Youville qui reçoit les fonds d'archives de l'ensemble de la population, afin de les préserver pour les générations futures. Nous sommes situés dans l'environnement du magnifique parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy depuis environ vingt ans.

