Appel de dossiers expositions 2019 – Maison des gouverneurs

Dans le cadre de sa programmation 2019, la Ville de Sorel-Tracy invite les artistes amateurs et professionnels de tous styles et disciplines confondus à soumettre leur dossier pour un projet d’exposition à la Maison des gouverneurs.

Cinq à six expositions par année sont présentées à l’intérieur et une exposition de photos grands formats est présentée à l’extérieur durant la période estivale.

Les artistes intéressés doivent déposer un dossier incluant les éléments suivants :

curriculum vitae (nom de l’artiste, coordonnées, statut de l’artiste, expérience artistique, médium utilisé);

résumé de la démarche artistique;

description du projet;

cinq à dix photos en lien avec le projet d’exposition.

Nous invitons les artistes à consulter la section de la Maison des gouverneurs sur le site Internet de la Ville (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/maison-des-gouverneurs.html ) pour connaître l’ensemble des modalités d’exposition.

Les projets d’exposition devront être soumis au comité de sélection, à l’attention de Julie Gauthier-Lafond, au plus tard le 24 octobre 2018 à 16 h 30 par courriel à [email protected] ou par la poste à :

Service des loisirs

3015, place des Loisirs, C.P. 368

Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Seuls les dossiers complets auront la possibilité d'être évalués. Veuillez noter que les dossiers ne seront pas retournés aux artistes.

Le comité de sélection est composé de représentants du milieu artistique et du milieu scolaire, de la régisseuse au développement culturel du Service des loisirs et d’un représentant de l’Office du tourisme.

Les critères de sélection sont la qualité et l’originalité des œuvres, la démarche artistique et la diversité des propositions au sein de la programmation culturelle.

Maison des gouverneurs

Construite en 1781, la Maison des gouverneurs de la Ville de Sorel-Tracy accueille, depuis 2012, les artistes à exposer dans un lieu riche en histoire et patrimoines. Dans ce lieu de diffusion où l’accessibilité et la démocratisation de la culture sont importantes, différentes activités culturelles sont offertes aux citoyens telles que des expositions, des spectacles, des ateliers, etc.

Pour toutes questions ou informations supplémentaires sur cet appel de dossier, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.