Une artiste de Sorel-Tracy expose son talent en Chine

C'est avec une grande fierté que Mélanie Therrien, artiste de Sorel-Tracy, expose pour une première fois à l'international, grâce au concours ''Exposez en Chine'' en collaboration avec l'agence ArtXterra. L'oeuvre ''Sang d'encre'' , un autoportrait de style contemporain.

Pour en savoir plus sur l'artiste voici son site internet (Portfolio), ainsi que sa page Facebook professionnelle.



Les tableaux des finalistes fût choisi parmi plus de 340 participants, pour leurs fort potentiel de vente sur le marché chinois par un jury professionnel composé de 4 designers de l'Asia Pacific Desing Center. L'exposition collective regroupant les10 lauréats aura lieu chez Uconcept Gallery à Shanghai durant le mois d'octobre 2018.



Voici les dernières nouvelles concernant l'exposition : Étant donné que certaines oeuvres sont arrivées en retard, il a été décidé d'un commun accord entre Art x Terra et la U Concept Gallery que le vernissage, qui devait avoir lieu le 1er octobre serait reporté de quelques jours.

Des nouvelles arriveront à partir du 7 octobre, suite à la fête nationale chinoise qui bat actuellement son plein, période durant laquelle tous les commerces sont fermés. Suivez nous sur les réseaux sociaux pour êtres les premiers au courant des développements et afin de pouvoir voir les photos de l'exposition. Pour plus d'informations sur les gagnants du concours.