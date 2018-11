Ne manquez pas la conférence de François Gagnon à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement à la conférence Nouveaux espaces de créativité en photographie du photographe François Gagnon le jeudi 25 octobre à 18 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Venez assister à une projection d’images étonnantes de photos de nuit en Montérégie, de l’ombre du photographe et de ses récents voyages au Japon. Profitez d’une visite commentée de son exposition, Visions nocturnes à Sorel-Tracy et autres projets. En supplément, découvrez l’itinéraire du voyage photo au rythme lent, Kyôto et la mer du Japon 2019.

Exposition Visions nocturnes à Sorel-Tracy et autres projets

Venez découvrir l’exposition en cours, Visions nocturnes à Sorel-Tracy et autres projets, de François Gagnon jusqu’au 7 novembre à la Maison des gouverneurs. L’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.