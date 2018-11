C'est parti pour la 29è saison de l'Aventure T à Sorel-Tracy

C’est le 5 novembre dernier, que les premiers élèves assistaient à la 29è saison de l’Aventure T. Une fois de plus, ce sont des milliers d’enfants qui participeront à cette activité annuelle destinée au milieu scolaire.

Ainsi, tout au long de l’année les élèves du préscolaire à la 6è année auront l’opportunité d’aller voir un spectacle professionnel. Azimut diffusion a sélectionné trois spectacles en fonction des groupes d’âge. Les tout-p’tits ont eu le bonheur de voir 26 lettres à danser, un spectacle de danse de la compagnie Bouge de là. Les jeunes des 3è et 4 è années assisteront à la pièce Dunort de la compagnie Pixel d’étoile et les plus vieux auront droit à Je suis William du Théâtre Le Clou.

Les élèves du secondaire ne seront pas en reste. Sous la bannière de Fuguer au théâtre les jeunes de secondaire 1 et 2 verront la pièce Les aventures de Lagardère, une production du Théâtre Advienne que pourra. Les jeunes de secondaire 3 et 5 assisteront à la pièce Antarctique solo avec Rémi-Pierre paquin produit par Culture Shawinigan tandis que les élèves de secondaire 4 auront le plaisir d’aller voir le spectacle de l’écrivain David Goudreault, Au bout de ta langue, humour debout et poésie drette.

Au préalable, tous les jeunes qui assisteront à l’un ou l’autre des spectacles proposés en 2018- 2019, auront reçu un atelier préparatoire avec Martin Lebrun, animateur professionnel. Ces ateliers sont essentiels à la qualité d’écoute et l’appréciation des spectacles.

L’appui des différents partenaires financiers est essentiel et permet à Azimut d’offrir ces activités à un coût accessible, soit entre 10 $ et 12 $ / enfant pour assister à un spectacle professionnel, atelier et transport inclus. Ainsi, Azimut tient à remercier le CALQ, l’ensemble des villes de la MRC de Pierre-De Saurel, le député de Richelieu, monsieur Jean-Bernard Émond, Desjardins, Fabspec, les Aciers Richelieu et le Club Optimiste de Sorel-Tracy pour leur appui financier au projet.