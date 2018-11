Performance artistique de Marc Alain Marticotte, artiste peintre ce samedi à Sorel-Tracy

Ce samedi 24 novembre à 14h à la galerie d'art Au Fil des Ans (3225 rue Courchesne, Sorel-Tracy), ne manquez pas la performance artistique de plusieurs artistes de l'exposition Masculin Sacré et Multidimentionnel avec la participation spéciale du flamboyant Marc Alain Marticotte.

Reconnu pour ses vernissages éclatés, l'artiste Marc Alain Marticotte est aussi remarqué pour ses installations en pleine rue, son travail avec le feu et de nombreuses collaborations à des collectifs. Performer, il a participé à plusieurs Art Battle et même remporté les honneurs et choisi pour représenter le Québec au Championnat canadien 2017 à Toronto.

Artiste de niveau international, Marc Alain est représenté dans différentes galeries au Québec et compte plusieurs collectionneurs. Il enseigne aussi les techniques et rudiments du mouvement abstrait. C'est une rencontre d'artistes dont vous vous souviendrez! Bienvenue à tous. Info facebook : https://www.facebook.com/ events/507371376426777/.