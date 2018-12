Le dimanche 16 décembre prochain, Antoine Ouellette dirigera le choeur Grégoria, un choeur grégorien-médiéval, aux messes de 9 heures et 11 heures et quart, à l'Église Saint-Pierre-de-Sorel, à Sorel-Tracy.

Grégoria interprétera des pièces pour le temps de l'Avent, dont l'hymne Vox clara (en procession) et la grande hymne A solis (avec ajout d'organum et de sequella). Aussi, les Kyrie, Sanctus et Agnus Dei de la Messe IV.