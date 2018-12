Dévoilement de la collection d’art public léguée à la Ville  de Sorel-Tracy

Le 27 novembre dernier avait lieu au Marché des arts Desjardins le dévoilement officiel des œuvres d’art public installées sur le territoire de Sorel-Tracy en 2017 et 2018 dans le cadre des Fêtes du 375e anniversaire de la Ville et de l’événement « D’une rive à l’autre… Coast to Coast ».

Grâce à une collaboration entre le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, la Ville s’est enrichie d’une collection de 10 œuvres monumentales signées par des artistes de renommée nationale et internationale.

À l’occasion du dévoilement des œuvres, le maire Serge Péloquin a tenu à remercier les deux institutions qui ont permis de mener à terme ce projet. « L’ajout de ces 10 pièces vient définitivement accentuer la présence d’art public dans le paysage urbain et c’est une valeur ajoutée pour la Ville » a-t-il déclaré, heureux de cet important legs.

Monsieur Dominique Rolland, directeur général du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, a profité de cette occasion pour rappeler l’importance que revêt la collaboration entre les institutions culturelles et les municipalités lors de la mise en place d’événements culturels d’envergure. « Cette collaboration nous permet aujourd’hui de léguer un patrimoine culturel qui rehausse l’attrait de la Ville et qui place Sorel-Tracy en bonne position auprès des amateurs d’art contemporain. »

La mise en œuvre de ce projet n’aurait pu être possible sans la contribution du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et de collectionneurs privés. « Cette réalisation contribuera de manière indéniable à la démocratisation de l’art contemporain auprès des citoyens de Sorel-Tracy et de ses visiteurs. Cela permet également à notre institution ainsi qu’à la Ville de Sorel-Tracy de rayonner à l’extérieur de leurs frontières. » a exprimé la directrice du Musée, madame Chantal Millette.

Chaque œuvre sera bientôt accompagnée d’une plaque d’identification. Rappelons que le projet « D’une rive à l’autre… Coast to Coast » a bénéficié du support financier de Patrimoine Canada et de la Corporation des fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy et a pu être réalisé grâce à la participation des partenaires suivants : F.S.M. Inc., Izimage, Métal Pierreville et le Regroupement pour la Santé des Aînés Pierre-De Saurel.

Pour consulter l’inventaire des œuvres d’art public dispersées sur le territoire de la Ville, rendez-vous sur le site Internet www.ville.sorel-tracy.qc.ca, section Loisirs, sports et culture (Collection d’art public).