Ari Cui Cui en spectacle à Sorel-Tracy à la fin janvier

Dès janvier 2019, Ari Cui Cui sera de retour avec un tout nouveau spectacle: La fête surprise d’Ari Cui Cui. Pendant qu’elle prépare un pique-nique fantastique pour tous les p’tits biscuits du quartier, son ami le Boulanger Joyeux compte la surprendre pour …. son anniversaire !

C’est un cinquième spectacle original pour Ari Cui Cui qui a aussi quatre albums et sept livres pour enfants à son actif !

Spectacle : La Fête-Surprise d'Ari Cui Cui

27 janvier 2019: Salle Georges-Codling • Sorel-Tracy

10 février 2019 : Salle J.-Antonio-Thompson • Trois-Rivières

17 février 2019 : Centre communautaire • Saint-Lazare

Ari Cui Cui