Les Pattes à boeux en spectacle le 20 janvier à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Les Pattes à boeux, le 20 janvier à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Ce groupe est né d’une histoire de famille et d’amitié, qui réunit cinq joyeux lurons qui ont à cœur leurs racines et leurs traditions. Leur répertoire, tant familial que populaire, vous fera connaître une autre facette bien vivante du folklore québécois. Ayant des influences provenant de Lanaudière, de la Montérégie et des Laurentides, les versions des chansons de leur répertoire sont peu ou moins connues et parfois très surprenantes. Ils sauront vous charmer par la complicité des musiciens et par cette convivialité qui fait toute leur authenticité.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle, premier arrivé, premier servi!

Exposition : Pierre Crépô

Dernière chance de découvrir l’exposition « En toutes lettres » du photographe Pierre Crépô, qui prendra fin le 30 janvier à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.