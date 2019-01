L’art s’invite au bureau du député Jean-Bernard Émond

L’art s’invite au bureau de circonscription du député Jean-Bernard Émond, qui exposera sur ses murs les oeuvres de différents artistes de la région, tout au long de son mandat. Les nombreux citoyens, représentants d’organismes et intervenants de la région qui visiteront les locaux du député de Richelieu auront donc le loisir d’admirer les toiles de différents peintres.

« Notre région regorge d’artistes talentueux et c’est un véritable privilège pour moi d’accueillir leurs œuvres, de souligner leur travail et d’en faire profiter les citoyens qui viennent solliciter notre aide », a déclaré Jean-Bernard Émond.

Différents artistes locaux se succéderont au cours des quatre prochaines années, afin de permettre au plus grand nombre d’entre eux de profiter de cette visibilité. Jusqu’au printemps prochain, ce sont donc les portraits de l’artiste peintre sorelois Gilles Bill Marcotte qui orneront les murs du bureau du député de Richelieu. Autodidacte et polyvalent, cet artiste de talent œuvre à titre de caricaturiste pour le journal Les 2 Rives, depuis 2013. Il a également participé à de nombreux concours, symposiums et expositions, où ses œuvres ont ravi le public. Impliqué dans sa communauté, M. Marcotte a contribué à la création du programme des boîtes à livres de Sorel-Tracy. Ses toiles colorées, où différentes textures, contrastes et médiums se côtoient, sauront égayer le bureau de circonscription du député de Richelieu.

Les artistes intéressés à exposer leurs œuvres au bureau de circonscription du député Jean-Bernard Émond sont invités à communiquer avec son équipe, au (450) 742- 3781.